Clima. Mario Draghi incontra Greta. Bla bla bla? Leader oggi convinti che sia necessario fare presto

AgenPress – L’incontro in Prefettura tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e Greta Thunberg, insieme alle militanti per la lotta al cambiamento climatico Vanessa Nakate e Martina Comparelli “è andato benissimo” , ha detto lo stesso Presidente del Consiglio entrando al Mico di Milano per la PreCop26.

“La pandemia ed i cambiamenti climatici hanno contribuito a spingere quasi 100 milioni persone in povertà estrema, portando il totale a 730 milioni. La crisi climatica, la crisi sanitaria e quella alimentare sono strettamente correlate. Per affrontare tutte queste crisi, dobbiamo agire più velocemente – molto più velocemente – e con più efficacia”, ha detto Draghi intervenendo allo Youth4Climate.

“Come Presidenza del G20 e Co-Presidenza della COP26, stiamo spingendo i Paesi a rispettare i propri impegni climatici e, in certi casi, che siano pronti a prenderne di più audaci. Se vogliamo avere successo, tutti i Paesi devono fare la loro parte, a partire da quelli del G20. I Paesi del G20 generano oltre l’80% del PIL a livello mondiale e oltre il 75% delle emissioni”, ha aggiunto.

“Tutti i principali attori ed emettitori ne fanno parte. Nella loro riunione a giugno, i Ministri dell’Istruzione del G20 si sono impegnati a promuovere l’insegnamento in materia di sviluppo sostenibile nei programmi didattici. A luglio, alla riunione ministeriale G20 su Energia e Clima a Napoli, i Ministri si sono impegnati a dedicare una parte significante dei loro piani di ripresa alla transizione ecologica. Tuttavia, siamo consapevoli che dobbiamo fare di più – molto di più”.

“Voglio dire giusto una cosa sul “bla bla bla”: a volte è solo un modo per nascondere la nostra incapacità di agire. Ma quando ci sono queste trasformazioni epocali, è necessario convincere le persone che l’azione è necessaria. La mia sensazione è che i leader dei governi oggi siano tutti convinti che sia necessario e sia necessario farlo presto”, ha replicato a Greta Thumberg che ha parlato del “bla bla bla” dei governi.

“Tutti sono convinti che la lotta ai cambiamenti climatici è anche una lotta per una distribuzione più equa” delle risorse. “Noi adulti abbiamo creato il problema, non voi. Milioni di voi vivono in Paesi dove in realtà le emissioni sono tra le più basse a causa della povertà. L’ingiustizia di questa cosa è evidente ma oggi stiamo meglio di due-tre anni fa, oggi c’è maggior convinzione nei leader. Non dimentichiamo che alcuni Paesi hanno abbandonato l’accordo di Parigi e poi hanno cambiato idea e ringrazio Biden per questo”.