Codacons su referendum eutanasia legale

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress. Codacons scende in campo a sostegno della legge di iniziativa popolare al fine di rendere legale l’eutanasia, chiesta a gran voce da Marco Cappato e dall’Associazione “Luca Coscioni”.

“Gravissimo che in uno Stato di diritto ci vogliano più di otto anni per riuscire anche solo a discutere della possibilità di intervenire verso coloro che soffrono per delle malattie terminali o per sofferenze indicibili, con una Legge che specificamente tuteli e consenti anche nel nostro Paese l’eutanasia ed il suicidio medialmente assistito, riconoscendo in tal modo la piena libertà di autodeterminazione al cittadino, e smascherando al contempo il fenomeno dell’eutanasia clandestina. – Afferma il Presidente Nazionale del Codacons, Marco Donzelli.

Purtroppo, il fatto di non prevedere una Legge in tal senso fa solo in modo che coloro che ne hanno bisogno siano costretti a rivolgersi altrove, magari all’estero per avvalersi dei servizi di cliniche private spesso spendendo anche cifre molto ingenti.

Per tale motivo è nostra intenzione inviare al Ministero della Salute ed al Parlamento una richiesta formale con la quale chiediamo che si discuta immediatamente di questa importantissima tematica.”