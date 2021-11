Cop26. Xi, cresce urgenza di azioni concrete per affrontare il cambiamento climatico. Multilateralismo è la ricetta giusta

AgenPress – Il presidente cinese Xi Jinping ha invitato tutte le parti a intraprendere azioni più forti per affrontare insieme la sfida climatica.

Nella dichiarazione scritta inviata al vertice dei leader mondiali della Cop26, in corso a Glasgow, Xi ha sottolineato che attualmente gli effetti negativi del global warming “sono sempre più evidenti” e che “l’urgenza di un’azione globale continua a crescere”.

“Spero che tutte le parti intraprendano azioni più forti per affrontare insieme la sfida climatica e proteggere il pianeta, la casa condivisa per tutti noi”, ha affermato.

Gli impatti negativi dei cambiamenti climatici sono diventati sempre più evidenti, presentando una crescente urgenza per un’azione globale, ha affermato.

Il presidente cinese ha presentato una proposta su tre fronti per affrontare la sfida climatica, tra cui sostenere il consenso multilaterale, concentrarsi su azioni concrete e accelerare la transizione verde.

“Quando si tratta di sfide globali come il cambiamento climatico, il multilateralismo è la ricetta giusta”, ha affermato.

La Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e il relativo accordo di Parigi forniscono la base giuridica fondamentale per la cooperazione internazionale in materia di clima. Le parti devono basarsi sul consenso esistente, aumentare la fiducia reciproca, intensificare la cooperazione e lavorare insieme per realizzare una COP26 di successo a Glasgow, ha aggiunto.

Le parti devono onorare i loro impegni, fissare obiettivi e visioni realistici e fare del loro meglio in base alle condizioni nazionali per attuare le loro misure di azione per il clima, ha affermato Xi.

Il presidente cinese ha sottolineato la responsabilità dei paesi sviluppati nell’affrontare il cambiamento climatico, affermando che non solo dovrebbero fare di più da soli, ma dovrebbero anche fornire supporto per aiutare i paesi in via di sviluppo a fare meglio.

In termini di transizione verde, Xi ha affermato che è importante sfruttare le innovazioni nella scienza e nella tecnologia per trasformare e aggiornare i settori dell’energia e delle risorse, nonché la struttura industriale e il modello di consumo.

Guidata dalla visione di una comunità di vita per l’uomo e la natura, la Cina continuerà a dare priorità alla conservazione ecologica e a perseguire un percorso di sviluppo verde ea basse emissioni di carbonio.

“Promuoveremo un sistema economico verde, a basse emissioni di carbonio e circolare a un ritmo più rapido, andremo avanti con l’adeguamento della struttura industriale e terremo a freno lo sviluppo irrazionale di progetti ad alta intensità energetica e ad alte emissioni”, ha affermato.

Ha aggiunto che la Cina accelererà la transizione verso l’energia verde ea basse emissioni di carbonio, svilupperà vigorosamente le energie rinnovabili e pianificherà e costruirà grandi centrali eoliche e fotovoltaiche.

La Cina ha recentemente pubblicato un piano d’azione per il picco dell’anidride carbonica prima del 2030, nonché un documento intitolato “Guida di lavoro per il picco dell’anidride carbonica e la neutralità del carbonio nell’attuazione completa e fedele della nuova filosofia di sviluppo”.

Xi ha affermato che il paese lancerà piani di attuazione specifici per aree chiave come energia, industria, edilizia e trasporti e per settori chiave come carbone, elettricità, ferro e acciaio e cemento, oltre a misure di sostegno in termini di scienza e tecnologia, carbon sink, fiscali e fiscali e incentivi finanziari.

“Queste misure formeranno un quadro politico ‘1+N’ per garantire il picco di carbonio e la neutralità del carbonio, con un calendario, una tabella di marcia e un progetto chiaramente definiti”.

“La Cina si aspetta che tutte le parti intensifichino le proprie azioni, collaborino per affrontare le sfide del cambiamento climatico e collaborino per proteggere la casa comune, la terra dell’umanità”, ha concluso.