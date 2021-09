Copenaghen è la “città più sicura del mondo” per il 2021. Ha il più basso livello di criminalità

- Advertisement -

Agenpress – sicurezza è stata a lungo una preoccupazione fondamentale per i viaggiatori quando si tratta di decidere quale destinazione visitare.

Ma il mondo è stato capovolto negli ultimi anni a causa della pandemia globale e la nozione di ciò che rende esattamente un luogo “sicuro” è cambiata in modo significativo.

Questo può aiutare a spiegare la scossa al vertice del Safe Cities Index (SCI) dell’Economist Intelligence Unit , che classifica 60 destinazioni internazionali in materia di sicurezza digitale, sicurezza sanitaria, infrastrutture, sicurezza personale e sicurezza ambientale, una nuova categoria per quest’anno.

Mentre città asiatiche come Tokyo, Singapore e Osaka hanno costantemente occupato i primi posti anno dopo anno, è una destinazione europea che detiene la prima posizione per il 2021.

Copenaghen è stata nominata per la prima volta la città più sicura del mondo, con un punteggio di 82,4 punti su 100 nel rapporto annuale.

La capitale della Danimarca è passata dall’ottavo posto congiunto nel 2019 in cima della lista, in gran parte grazie all’introduzione di una sezione di sicurezza ambientale, in cui la città ha ottenuto un punteggio particolarmente buono, insieme alla sicurezza personale.