Corea del Nord. Kim, con gli Stati Uniti prepararsi sia al dialogo che allo scontro

AgenPress – Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha affermato che il Paese dovrebbe prepararsi sia al dialogo che allo scontro con gli Stati Uniti, in particolare al confronto, secondo quanto riportato venerdì dai media statali KCNA, nel suo primo commento diretto sull’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

Kim ha fornito un’analisi dettagliata della politica della Corea del Nord dell’amministrazione Biden in una riunione plenaria del comitato centrale del Partito dei lavoratori al potere giovedì e ha presentato “un’appropriata controparte strategica e tattica” per trattare con Washington, ha detto KCNA.

“Il Segretario Generale ha sottolineato la necessità di prepararsi sia al dialogo che allo scontro, in particolare per essere pienamente preparati al confronto al fine di proteggere la dignità del nostro Stato e i suoi interessi per lo sviluppo indipendente”.

Tali mosse “garantirebbero in modo affidabile l’ambiente pacifico e la sicurezza del nostro stato”, ha affermato KCNA. Kim ha anche sottolineato la necessità di creare un “clima esterno favorevole” per le iniziative proprie del Nord. Il rapporto non ha fornito dettagli su alcuna linea d’azione.

Le osservazioni di Kim sono arrivate due giorni prima che il nuovo inviato degli Stati Uniti per la Corea del Nord, Sung Kim, arrivasse in Corea del Sud alla sua prima visita da quando ha assunto il ruolo il mese scorso.

Terrà colloqui con le controparti sudcoreane e giapponesi e incontrerà altri funzionari di Seoul durante la sua permanenza fino al 23 giugno, ha detto giovedì il Dipartimento di Stato.