Corea del Sud. Inondazioni a Seoul: almeno 8 morti e 14 feriti per le piogge torrenziali

I soccorritori hanno affermato di non essere stati in grado di accedere all’appartamento poiché le acque alluvionali erano aumentate fino alla vita sulla strada.

Sulla capitale sudcoreana, sulla vicina città portuale di Incheon e nella provincia di Gyeonggi sono caduti oltre 100 millimetri nelle misurazioni aggiornate alla scorsa notte, con picchi fino a 141,5 millimetri, un picco che non si registrava dal 1942. Fuori servizio sono finite molte strutture pubbliche – come per le ferrovie – a Seul, Incheon e altre aree.

Circa 80 sezioni stradali, tre tratti sotterranei e 26 parcheggi lungo il fiume della capitale sono stati bloccati per motivi di sicurezza. Il ministero dell’Interno ha aggiornato il suo livello di sorveglianza dei danni causati dalle inondazioni da ‘allerta’ a ‘gravi’ all’una di notte di martedì.

Secondo l’Intergovernmental Panel on Climate Change, molti paesi dell’Asia orientale stanno ora sperimentando piogge giornaliere più intense, con i monsoni estivi che dovrebbero diventare più forti e più imprevedibili con il riscaldamento della Terra.