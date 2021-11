Covid. Johnson & Johnson sta valutando l’efficacia del suo vaccino contro la nuova variante Omicron

- Advertisement -

AgenPress – In collaborazione con gruppi accademici in Sudafrica e in tutto il mondo, l’Azienda Johnson & Johnson sta valutando l’efficacia del suo vaccino contro il COVID-19 per diverse varianti, compresa la nuova variante Omicron che si sta diffondendo rapidamente.

L’Azienda sta testando il siero del sangue dei partecipanti agli studi sul richiamo completati e in corso per verificare l’attività neutralizzante contro la variante Omicron. Inoltre, l’Azienda sta lavorando a un “vaccino specifico contro la variante Omicron e lo porterà avanti a seconda delle necessità”. Lo rende noto la stessa casa farmaceutica.

- Advertisement -

“La nuova variante Omicron evidenzia l’importanza di sorveglianza continua, test e vaccinazioni per prevenire i ricoveri e i decessi da COVID-19. Restiamo fiduciosi nelle robuste risposte immunitarie umorali e cellulo-mediate generate dal vaccino di Johnson & Johnson contro il COVID-19, dimostrate dalla durata e dall’ampiezza della protezione contro le varianti riscontrate finora negli studi clinici”, ha dichiarato Mathai Mammen, Global Head, Janssen Research & Development.

“Non ci limiteremo a questo. Basandoci sulla nostra collaborazione di lunga data con gli scienziati sul campo in Sudafrica e sugli studi di efficacia nella pratica clinica in corso con il vaccino di Johnson & Johnson contro il COVID-19, lavoreremo insieme – ha concluso – per generare nuovi dati su Omicron. In parallelo, abbiamo iniziato a lavorare per progettare e sviluppare un nuovo vaccino contro Omicron e lo porteremo rapidamente avanti negli studi clinici, se necessario”.