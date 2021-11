Covid. von der Leyen, la variante africana fa paura, agire compatti. Sospendere di tutti i voli dall’Africa australe

- Advertisement -

AgenPress – “Le notizie sulla nuova variante sono molto preoccupanti. Sappiamo che le mutazioni si possono propagare in tutto il mondo in pochi mesi. E’ importante che l’Europa si muova velocemente e in modo compatto. Ho proposto agli Stati membri di attivare il freno d’emergenza per limitare la diffusione della nuova variante con la sospensione di tutti i voli dall’Africa australe fino a quando non avremo una chiara comprensione della gravità della variante”.

Lo ha annunciato la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, sulla nuova variante, la B.1.1.529: “Chi ritorna da questa regione dovrebbe seguire strette regole di quarantena”.

“Oggi ho parlato della situazione in diverse telefonate e videoconferenze con scienziati e produttori di vaccini. Anch’essi sostengono pienamente tali misure precauzionali per evitare la diffusione internazionale di questa relativa variante”, ha affermato von der Leyen.

“Dipende anche da tutti noi come cittadini contribuire a un migliore controllo della pandemia”, ha aggiunto, insistendo nell’invito a vaccinarsi e a seguire le regole per proteggersi dal virus. Tutte iniziative che fanno “guadagnare tempo prezioso, per più vaccinazioni e richiami”.