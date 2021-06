Criptovalute: Adinolfi (Lega), under 30 a rischio ludopatia e bancarotta. Bruxelles tuteli nostri giovani

AgenPress. “Riciclaggio, attività poco lineari, giovani a rischio bancarotta, frodi e hackeraggi. Le criptovalute rappresentano sempre più spesso un serio pericolo per i nostri giovani.

L’apparente e spesso ingannevole facilità con cui è possibile aderire a una piattaforma per l’acquisto di criptovalute on-line ha visto incrementare in modo esponenziale il numero degli investitori, specie tra i giovani under 30. Molti ragazzi infatti sono caduti in una vera e propria forma di ludopatia che li ha portati a perdere praticamente tutto o gran parte dei loro investimenti.

Per questo ho presentato un’interrogazione alla Commissione Europea chiedendo proprio di migliorare fattivamente le misure volte a tutelare gli investitori dai rischi legati alle criptovalute. E’ dovere delle istituzioni mettere in guardia e tutelare soprattutto i ragazzi da perdite economiche che ne potrebbero compromettere un sereno futuro”.

Così l’europarlamentare della Lega Matteo Adinolfi, firmatario dell’interrogazione.