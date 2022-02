Csm. Bongiorno, non è una casa da ristrutturare: bisogna demolire e ricostruire. Riforme Cartabia primo passo

- Advertisement -

AgenPress – “Il Csm non è una casa da ristrutturare: bisogna demolire e ricostruire. Prima della rielezione di Mattarella, avevo scritto una lettera destinata a chiunque fosse stato il futuro presidente in cui sottolineavo l’urgenza di una profonda riforma”

Lo dice Giulia Bongiorno, in un’intervista a Repubblica. “È necessario affrontare il tema giustizia in senso radicale, senza più trattare la materia, come in passato, con timido attendismo per connivenze puramente ideologiche”.

- Advertisement -

Bongiorno definisce le riforme finora fatte dalla ministra Cartabia “un importante primo passo. Il ministro ha il nostro convinto sostegno. Ma se un edificio è diroccato, non serve puntellarlo: bisogna ricostruirlo da zero. Va affrontato subito anche il tema del distacco dei magistrati presso i ministeri”.

Quanto alla proposta di un’Alta Corte per tutte le magistrature, Bongiorno dice di non essere contraria, “ma attenzione: l’Alta corte rischia di rivelarsi insufficiente se non sarà accompagnata da cambiamenti profondi del sistema”, come la separazione delle carriere. E per l’elezione del nuovo Csm – ribadisce – si punti al sorteggio: “elimina il vincolo di gratitudine verso la corrente, che mina l’indipendenza dell’eletto”.