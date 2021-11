Csm. Palamara radiato ordine giudiziario. La battaglia continua, porterò mio caso in Europa

- Advertisement -

AgenPress – “Rispetto la decisione ma la battaglia continua. Continua il mio impegno, nell’interesse dei cittadini, per affermare i principi di legalità e soprattutto la verità su come ha funzionato il meccanismo delle correnti. Ovviamente porterò il mio caso in Europa”.

Così Luca Palamara ha commentato la decisione della Cassazione che ha rigettato il suo ricorso contro la sentenza disciplinare che lo ha condannato alla rimozione dall’ordine giudiziario.

“Il dottor Palamara ha agito sulla base di motivazioni assolutamente personali, intendendo colpire specificamente singoli magistrati, volta per volta presi di mira e al contempo e sinergicamente, ponendo in essere manovre strategiche tese a collocare-in alcuni uffici giudiziari sensibili-taluni magistrati in luogo di altri aspiranti”, scrivono i giudici.

“Lascio giudicare a tutti che credibilità possa avere una pubblica accusa sostenuta da chi era presente nelle mie chat e si autoraccomandava e un vice presidente del Csm eletto secondo gli stessi meccanismi che ora mi vengono contestati”, ha aggiunto Palamara. E tornando sull’intenzione di portare il suo caso in Europa, ha spiegato che è rafforzata dal fatto che “sono in corso accertamenti da parte delle procure di Firenze e Napoli sull’utilizzo del trojan”.