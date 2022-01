Davide Sassoli. Meloni in visita alla camera ardente. Persona leale che rispettava gli avversari e per questo mi mancherà”.

- Advertisement -

AgenPress – “Ho conosciuto David Sassoli come presidente dei conservatori europei e posso dire che era una persona leale che rispettava gli avversari e per questo mi mancherà”.

Lo ha detto la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, dopo aver visitato la Camera ardente predisposta in Campidoglio per il presidente del Parlamento europeo David Sassoli.

Dopo aver reso omaggio al feretro si è intrattenuta con la moglie e i figli, per poi salutare anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. “Se fossero così tutti gli avversari politici – ha poi detto ai cronisti – la politica sarebbe una cosa alta. Per questo penso che le istituzioni perdano una bella persona. Condividevo poco o nulla delle idee di David Sassoli ma riconosco il valore di una persona che si batte convintamente e anche profondamente per le sue idee. Quindi lo ringrazio anche per il lavoro che abbiamo fatto insieme. Era una persona con la quale era facile avere a che fare e anche scontrarsi, per questo era affascinante”.