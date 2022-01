Decreto bollette, Codacons: la montagna ha partorito il topolino

- Advertisement -

INSUFFICIENTI LE MISURE PREVISTE DAL GOVERNO, AIUTANO SOLO LE IMPRESE E NON LE FAMIGLIE

AgenPress. “La montagna ha partorito il topolino”. Così il Codacons commenta il decreto del Governo sulle bollette, le cui misure appaiono ben al di sotto delle aspettative.

“I provvedimenti contenuti nella bozza del decreto sembrano andare nella unica direzione di sostenere le grandi imprese, dimenticandosi totalmente delle famiglie e dei piccoli esercizi – afferma il presidente Carlo Rienzi – Non possiamo che esprimere una grande delusione per le misure previste dal decreto, che non risolveranno affatto l’emergenza energia”.

“Evidentemente il Governo sottovaluta gli effetti del caro-bollette per le tasche degli italiani in termini di perdita del potere d’acquisto e ripercussioni negative sui consumi, e non considera che le piccole attività saranno costrette nel corso del 2022 a rincarare prezzi e tariffe scaricando sui consumatori i maggiori costi energetici a loro carico” – conclude Rienzi.