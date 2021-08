Denise Pipitone. Ispezione nella casa di Anna Corona per una segnalazione macabra

- Advertisement -

AgenPress – E’ in corso da parte dei carabinieri della Scientifica di Trapani una ispezione nell’abitazione di via Pirandello, a Mazara del Vallo, che fu in uso ad Anna Corona, l’ex moglie di Pietro Pulizzi, papà biologico della piccola Denise Pipitone scomparsa dalla città siciliana l’1 settembre 2004, e su cui negli ultimi giorni era affiorata l’ennesima falsa pista. Una macabra segnalazione sarebbe alla base dell’accertamento voluto dal procuratore capo Vincenzo Pantaleo e dai sostituti Roberto Piscitello e Giuliana Rana. Anna Corona è la mamma di Jessica Pulizzi, la sorellastra finita sotto processo e assolta nei tre gradi di giudizio.

Nello specifico i carabinieri della sezione investigazioni scientifiche, del comando provinciale di Trapani e della stazione di Mazara del Vallo, devono verificare l’esistenza di lavori in muratura sospetti all’interno dell’abitazione di Mazara del Vallo in via Pirandello 55.

La casa da anni non è più della madre della sorellastra di Denise, Jessica Pulizzi, ed è stata venduta a una famiglia che vive all’estero. I militari vogliono verificare l’esistenza di una botola che porterebbe a uno scantinato nell’appartamento in questione, e che non sarebbe mai stato ispezionato anche per verificare una macabra segnalazione, rispetto alla presenza del cadavere della piccola Denise, celata da un muro costruito appositamente.