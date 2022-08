Der Spiegel. La figlia di Putin si è recata in Germania 20 volte con guardie del corpo armate e visto italiano

- Advertisement -

AgenPress – Il comune di Rottach-Egern am Tegernsee è estremamente popolare tra i ricchi russi: qui hanno potuto trascorrere le vacanze indisturbati in ville chic fino alla guerra di aggressione di Putin. Si dice che anche la figlia di Vladimir Putin, Katerina Tikhonova, sia stata un’ospite abituale al lago in Baviera, il che è suggerito da e-mail, prenotazioni alberghiere e dati sui passeggeri che SPIEGEL e la piattaforma di divulgazione russa IStories hanno.

“Si tratta di un record di una persona molto specifica, vale a dire la figlia del presidente russo Vladimir Putin e alcune delle sue guardie del corpo e anche il suo forse attuale partner e la loro figlia”.

- Advertisement -

La cosa speciale è che la signora Tikhonova, come viene chiamata la figlia del signor Putin, non ha viaggiato da sola, ma forse con guardie del corpo pesantemente armate, che lavorano anche per la Guardia Presidenziale. Ciò significa che alcuni di loro sono entrati nel Paese con un passaporto diplomatico, che potrebbe interessarti in Germania, perché non sappiamo al 100% se fosse solo un viaggio di vacanza o se la figlia di Vladimir Putin potesse essere in un’altra missione”.

Il presidente russo tratta sempre le questioni familiari come segreti di stato. Il pubblico non sa molto delle due figlie di Vladimir Putin. La sua seconda figlia Katerina è nata a Dresda nel 1986, quando Papa Putin stava spiando per il KGB nell’ex RDT.

Secondo i media, la figlia di Putin, Katerina, ha preso parte a competizioni internazionali come ballerina di rock ‘n’ roll acrobatico, come a un campionato a Mosca nel 2013.

- Advertisement -

Dalle ricerche del magazine tedesco e della piattaforma investigativa russa IStories, Katerina Tichonova dal 2015 sarebbe stata oltre 20 volte in Germania, dove veniva a trovare il suo compagno, l’artista russo Igor Selensky, che fino all’aprile di quest’anno dirigeva il Bayrische Staatsballet. I due avrebbero anche una bambina di quattro anni. Tichonova, che non ha mai viaggiato sotto falso nome, sarebbe stata accompagnata nei viaggi da un agente armato della guardia presidenziale russa FSO. E avrebbe utilizzato a volte il visto europeo di matrice italiana dal numero ITA031963667.

I servizi di sicurezza hanno notato l’ingresso della donna soltanto nel 2019, e in modo casuale. Dei viaggi della donna – in Germania per principio non si registrano gli ingressi e i servizi non sono addetti a registrare spostamenti dei figli dei despoti stranieri, rileva fra l’altro Spiegel – è emerso dalla ricostruzione di documenti di prenotazione, copie di passaporti e dati di passeggeri filtrati clandestinamente dall’apparato della sicurezza russa.

Una delle figlie di Vladimir Putin ha frequentato per anni la Germania, con numerosi soggiorni in Baviera, passati a lungo inosservati dalle forze dell’ordine e dai servizi segreti tedeschi. È quello che rivela oggi Der Spiegel, secondo il quale la donna avrebbe usato talvolta anche un visto europeo di origine italiana. La rivelazione ha sollecitato le critiche di un esponente dell’Spd, Sebastian Fiedler, parlamentare ed esperto di affari interni. “Il caso è un esempio illustre del fatto che nei decenni scorsi non abbiamo sviluppato alcuna strategia per contrastare gli agenti russi e le loro attività. E non possiamo andare avanti così”, afferma. Secondo Fiedler, le forze dell’ordine tedesche devono poter essere più operative nei confronti di un regime che ha scatenato una guerra in Europa. (ANSA).