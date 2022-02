Dl green pass. Camera, ok definitivo al testo. Fdl, è in contrasto con le libertà costituzionali

- Advertisement -

AgenPress – Via libera definitivo dell’Aula della Camera al decreto legge per la proroga dello stato di emergenza e sul Green Pass, su cui ieri il governo ha incassato la fiducia. I voti a favore sono stati 331 , 43 i contrari, tre gli astenuti. I deputati di Alternativa hanno esposto dei cartelli con la scritta “Draghi contro lavoro e salute”.

“Il governo continua a dimenticare le misure di prevenzione per il contrasto al Covid, misure che Fratelli d’Italia ha chiesto continuamente e puntualmente è rimasta inascoltata”, commenta il deputato e responsabile Scuola di Fratelli d’Italia Ella Bucalo, illustrando le pregiudiziali al Dl green pass.

“Mentre proseguono le discriminazioni nei confronti dei cittadini, l’esecutivo sottovaluta soprattutto gli interventi necessari per la scuola, tra mancanza di personale, assenza di screening e misure per ridurre il numero degli alunni nelle classi. Le famiglie si sentono abbandonate. È evidente che le misure disposte sono in contrasto con le libertà costituzionali, e per questo FdI chiede di non procedere all’esame del ddl in oggetto”.