Dopo i “Facebook papers” Mark Zuckerberg cambia il nome del social in “Meta”

AgenPress – Facebook ha annunciato che sta cambiando il suo nome in Meta, “nome che deriva dal greco e che significa dopo, al di là” e che riflette – ha spiegato – la centralità del metaverso. Il nuovo nome cattura al meglio la realtà di Facebook, che include Instagram, Messenger, Quest VR, la piattaforma Horizon VR e altro: “siamo visti come un social media ma nel nostro dna siamo una società che costruisce tecnologia per connettere le persone. Mi auguro che nel tempo saremo visti come una società di metaverso”, ha messo in evidenza Zuckerberg, prevedendo che proprio il metaverso raggiungerà un miliardo di persone nel prossimo decennio.

Tuttavia, la sua piattaforma di social media di punta si chiamerà ancora Facebook. E qualunque sia il suo nome, la più grande società di social media del mondo affronta crescenti problemi a Washington e in altre capitali mondiali a seguito della divulgazione di una serie di documenti interni da parte dell’informatore Frances Haugen.

Mark Zuckerberg ha insistito sul fatto che l’azienda è incessantemente concentrata sul suo futuro, inclusa la tecnologia della realtà virtuale che non sarà pronta per la prima serata per anni.