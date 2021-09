Draghi: entro luglio in conferenza Stato-Regioni prime proposte per uso fondi PNRR

- Advertisement -

Gelmini: nella cabina di regia saranno coinvolti i presidenti delle Regioni

AgenPress. “Entro luglio il ministro delle Infrastrutture porterà alla conferenza Stato-regioni le prime proposte per l’utilizzo dei fondi del Recovery e del fondo extra per trasporti e infrastrutture”.

Lo annuncia il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, alla Camera.

Certamente nell’attuazione del Recovery “gli enti territoriali hanno e avranno un ruolo decisivo. Non a caso il decreto sulla governance ha chiarito quali saranno le forme di coinvolgimento nella fase attuativa del piano. Nella cabina di regia saranno coinvolti i presidenti delle Regioni e il presidente della Conferenza delle Regioni qualora si tocchino temi che riguardano piu’ Regioni”, a sottolinearlo è la ministra per gli Affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini sottolinea, nel corso del Forum PA, il ruolo centrale di Regioni ed enti locali nei prossimi mesi al fine di centrare gli obiettivi del Pnrr senza sprechi di risorse.

“Il secondo insegnamento – dice Gelmini – riguarda il rapporto tra autorita’ e liberta’. Sono contenta, da liberale, che il sistema abbia resistito introducendo una regolamentazione speciale dello stato di emergenza. Bene il rispetto della centralita’ del Parlamento anche durante la pandemia. Sarebbe stato un errore concentrare i poteri. E’ un pericolo scampato”.

Infine Gelmini indica un terzo punto, “un monito: la pandemia prima e la crisi economica e sociale poi hanno fatto deflagrare le criticita’ e le contraddizioni del Paese, dalla burocrazia al malfunzionamento della giustizia passando per denatalita’ e marginalizzazione delle donne. In eredita’ il dovere categorico di fare presto e bene le riforme mai fatte in vent’anni che sono la vera priorita’ e urgenza. Penso che il governo di unita’ nazionale abbia in fondo questa missione”.