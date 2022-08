Dream Travel: da metà ottobre parte la seconda stagione

- Advertisement -

AgenPress. Dream Travel è un serie italiana di documentari naturalistici e paesaggistici prodotta da GD Model Agency pubblicata su Sky, Lombardia TV e Bom Chanel che, dopo l’entusiasmante successo della prima stagione, si appresta ad approdare alla sua seconda edizione da metà ottobre.

Dream Travel racconta in quattro emozionanti episodi, l’esperienza di un viaggio nei luoghi della splendida Italia riscoprendo posti e sapori che hanno reso la penisola unica al mondo. La serie è un inno alla bellezza del ‘Bel Paese’ ma anche una chiamata a preservare ciò che amiamo.

La conduzione per la seconda stagione è affidata a Veronica Musi che oltre a mettere in risalto i viaggi tra paesaggi e location da sogno, arricchirà il programma anche con le cucine tipiche di ogni luogo ed ogni attività nelle diverse località

come aziende agricole, cantine vinicole ed attività di ogni genere, elogiando i loro punti di forza.

Dream Travel, dunque, è un viaggio iniziato nel settembre 2021 che si è appagato grazie all’informazione dell’ufficio stampa de ilformat.info e al supporto e l’esperienza vissuta di: Sofia Forlani (influencer), Vittoria Rizzi (modella) e Veronica Musi (modella); Videomaker Jessica Di Cesile e Videoediting Super Den Garda – Stephanie Bellarte (personaggio pubblico), Denise Giselle Roman (fashion blogger), Francesca Molinaro (influencer esordiente e modella); Videomaker Jessica Di Cesile e Videoediting Elio Nisio Roma – Delfina Martinez (Tiktoker e influencer), Vittoria Rizzi (modella) e Francesca Molinaro (influencer esordiente e modella); Videomaker e Videoediting Lucia Magarò Napoli – Sofia Forlani (influencer), Veronica Musi (modella) e Violeta Dyrda (modella); Videomaker e Videoediting Lucia Magarò.

Ai quali va dato il merito del successo della serie.