Dreosto (Lega): “Bene sospensione accordo con Cina, Ue non abbassi guardia”

AgenPress. “Bene la sospensione del procedimento di ratifica dell’accordo sugli investimenti Ue-Cina. Da subito la Lega si era dichiarata scettica su un accordo commerciale siglato con un Paese competitor dal punto di vista strategico, economico e geopolitico.

La Cina è un Paese che non rispetta i diritti umani, la libertà religiosa con gli Uiguri e con i cristiani, calpesta le libertà civili a Hong Kong e minaccia di attaccare Taiwan. Attacchi informatici, operazioni di disinformazione e continue operazione economico-finanziarie per acquisire assett strategici nazionali, hanno fatto di Pechino un Paese non affidabile e gestito dal più grande Partito Comunista cinese al mondo.

La Cina inoltre ha recentemente sanzionato diverse personalità europee, incluso il Presidente del Parlamento Ue Sassoli. Bene il Commissario Dombrovskis nell’annunciare questa sospensione: l’Ue non abbassi la guardia”.

Lo dichiara in una nota l’europarlamentare della Lega Marco Dreosto, componente titolare della commissione del Parlamento europeo sulle interferenze straniere dei processi democratici dell’Ue (INGE).