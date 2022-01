È morto David Sassoli, aveva 65 anni

- Advertisement -

AgenPress. Il presidente del Parlamento europeo David Sassoli è morto all’età di 65 anni. Era in ospedale dal 26 dicembre, al suo secondo ricovero in pochi mesi. Soltanto ieri era stata diffusa la notizia del suo ricovero in Italia per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario. Aveva detto di soffrire di una grave polmonite, dovuta al batterio della legionella.

Alla Presidenza del Parlamento europeo, David Sassoli, era stato eletto nel luglio del 2019, dopo tre mandati nelle file dei Popolari Europei. La plenaria di Strasburgo si riunirà la prossima settimana per eleggerne il successore.

