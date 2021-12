Emirati Arabi. Da gennaio si lavorerà quattro giorni e mezzo. Il weekend sarà sabato e domenica. Migliorare il benessere sociale

- Advertisement -

AgenPress – Il governo degli Emirati Arabi Uniti adotterà una nuova settimana lavorativa di quattro giorni e mezzo, in vigore dal 1 gennaio 2022.

La svolta si applica agli enti del governo federale e si accompagna a nuovi orari di lavoro, con i giorni lavorativi dal lunedì al giovedì che iniziano alle 7:30 e terminano alle 15:30 e il venerdì dalle 7:30 alle 12:00.

- Advertisement -

Accanto allo spostamento, dalle 13:15 si terranno sermoni e preghiere del venerdì in tutti gli Emirati Arabi Uniti. Il personale del governo avrà la flessibilità di prendere accordi per lavorare da casa il venerdì, nonché di organizzare il proprio orario di lavoro in base all’orario flessibile.

Gli Emirati Arabi Uniti sono la prima nazione al mondo a introdurre una settimana lavorativa nazionale più corta della settimana globale di cinque giorni.

Il fine settimana esteso rientra negli sforzi del governo degli Emirati Arabi Uniti per aumentare l’equilibrio tra lavoro e vita privata e migliorare il benessere sociale, aumentando al contempo le prestazioni per far avanzare la competitività economica degli Emirati Arabi Uniti.

- Advertisement -

L’adozione di un sistema di lavoro agile consentirà agli Emirati Arabi Uniti di rispondere rapidamente ai cambiamenti emergenti e migliorare il benessere sul posto di lavoro.

Da un punto di vista economico, la nuova settimana lavorativa allineerà meglio gli Emirati Arabi Uniti con i mercati globali, riflettendo lo stato strategico del paese sulla mappa economica globale. Garantirà transazioni finanziarie, commerciali ed economiche fluide con i paesi che seguono un fine settimana di sabato/domenica, facilitando legami commerciali internazionali più forti e opportunità per migliaia di società multinazionali e con sede negli Emirati Arabi Uniti.

La nuova settimana lavorativa porterà anche il settore finanziario degli Emirati Arabi Uniti in un più stretto allineamento con il commercio globale in tempo reale e le transazioni basate sulle comunicazioni come quelle che guidano i mercati azionari globali, le banche e le istituzioni finanziarie. Si prevede che la mossa aumenterà non solo le opportunità commerciali, ma aggiungerà anche allo stile di vita flessibile, sicuro e divertente che gli Emirati Arabi Uniti offrono ai suoi cittadini e residenti.

L’Autorità federale per le risorse umane del governo ha proposto la nuova settimana lavorativa a seguito di benchmark completi e studi di fattibilità che riflettono i potenziali impatti del trasferimento sull’economia, i legami sociali e familiari e il benessere generale delle persone negli Emirati Arabi Uniti.