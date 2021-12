Energia: 3,8 mld contro caro-bollette di luce e gas

- Advertisement -

AgenPress. Secondo quanto emerso dagli organi di stampa, le risorse contro il caro bollette di luce e gas salgono a 3,8 miliardi, dai 2 stanziati inizialmente in manovra.

“Un passo avanti importante, ma insufficiente” afferma Marco Vignola, responsabile del settore energia dell’Unione Nazionale Consumatori.

“In pratica, si tratta di uno stanziamento analogo a quello per il trimestre in corso, pari a 3,5 miliardi, miliardi significativi, che però non sono bastati a impedire un rincaro record del 29,8% per la luce e del 14,4% per il gas, pari a una stangata corrispondente a 355 euro su base annua, 184 euro in più per la luce e 171 euro per il gas” conclude Vignola.