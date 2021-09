Energia. Quanto ci costa l’aumento del 40% su bolletta elettrica? 1.300 euro annui a famiglia

- Advertisement -

AgenPress – Il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, parlando a Genova durante un convegno organizzato dalla Cgil, ha detto ieri che “lo scorso trimestre la bolletta elettrica è aumentata del 20%, il prossimo trimestre aumenta del 40%, queste cose vanno dette, abbiamo il dovere di affrontarle”. Cingolani ha aggiunto che “succede perché il prezzo del gas a livello internazionale aumenta, succede perché aumenta anche il prezzo della CO2 prodotta”

Un aumento delle tariffe di luce e gas del +40% produrrebbe effetti a cascata sui listini al dettaglio causando una stangata complessiva da quasi +1.300 euro annui a famiglia.

In base alle elaborazioni di Assoutenti e Movimento Consumatori, un maxi aumento delle bollette causerebbe effetti indiretti sui listini al dettaglio per complessivi +768 euro annui a famiglia, di cui +140 euro solo per gli alimentari, e +174 euro per la voce trasporti, portando il conto complessivo a sfiorare i 1.300 euro a nucleo familiare.

Un maxi-ritocco delle tariffe energetiche determinerebbe un maggior esborso annuo pari a circa +500 euro annui a carico di una famiglia con due figli solo per le forniture di luce e gas – spiegano le due associazioni – Energia più cara si traduce tuttavia anche in maggiori costi per industria, trasporti, esercenti, e per l’intero sistema produttivo e distributivo, con ripercussioni sui prezzi al dettaglio e sulle tariffe.

Assoutenti e Movimento Consumatori, si legge in una nota, “chiamano a raccolta il patto consumerista e tutte le associazioni dei consumatori del Cncu, al fine di organizzare una protesta nazionale che potrebbe sfociare nello “sciopero dei consumi”. Le due associazioni si appellano inoltre al Ministro dell’Economia, Daniele Franco affinché gli aumenti vengano assorbiti cancellando gli oneri impropri in bolletta e a quello della Transizione ecologica, Roberto Cingolani per potenziare gli interventi di autoproduzione di energia le cd comunità energetiche e operino per taglio degli oneri di sistema che pesano per oltre il 10% sulle bollette degli italiani.