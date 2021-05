Ergastolo ostativo. Consulta, collaborazione non sia unica via per liberazione condizionale dei mafiosi

AgenPress – La collaborazione con la giustizia “certamente mantiene il proprio positivo

valore, riconosciuto dalla legislazione premiale vigente” e non è irragionevole

presumere che l’ergastolano non collaborante mantenga vivi i legami con

l’organizzazione criminale di appartenenza.

Tuttavia, l’incompatibilità con la Costituzione si manifesta nel carattere assoluto di questa presunzione poiché, allo stato, la collaborazione con la giustizia è l’unica strada a disposizione dell’ergastolano ostativo per accedere al procedimento che potrebbe portarlo alla liberazione condizionale.

«La collaborazione con la giustizia non necessariamente è sintomo di credibile

ravvedimento, così come il suo contrario non può assurgere a insuperabile indice legale

di mancato ravvedimento: la condotta di collaborazione ben può essere frutto di mere

valutazioni utilitaristiche in vista dei vantaggi che la legge vi connette, e non anche

segno di effettiva risocializzazione, così come, di converso, la scelta di non collaborare

può esser determinata da ragioni che nulla hanno a che vedere con il mantenimento di

legami con associazioni criminali».