Esplosione Ravanusa. Devastazione totale su una superficie estesa. Pm indagano per disastro e omicidio colposo

AgenPress – “C’è una devastazione totale su una superficie molto estesa, uno scenario insolito perché generalmente i danni da esplosione da gas sono più contenuti”. Così il responsabile della comunicazione dei Vigili del Fuoco Luca Cari descrive lo scenario che si è presentato ai pompieri a Ravanusa dopo l’esplosione che ha devastato diverse palazzine. Al momento ci sono ancora 6 dispersi, confermano i vigili del fuoco che stanno concentrando le ricerche in un punto specifico. Non ci sono però allo stato segnali di persone in vita. “I tempi sono ancora compatibili con la possibilità di trovare persone in vita – dice ancora Cari – le speranze ci sono ancora”.

Il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio e il pm di turno Sara Varazzi sono arrivati in Comune per incontrare il sindaco. Ieri gli stessi Pm hanno aperto un’inchiesta per chiarire le cause dell’esplosione ipotizzando il reato di disastro colposo.