Ex membro Duma. Ci sono i partigiani russi anti-Putin dietro attacco a Dugin che ha ucciso la figlia

- Advertisement -

AgenPress – Un ex membro della Duma russa, espulso per attività anti-Cremlino, ha affermato che i partigiani russi sarebbero stati dietro un’autobomba che ha fatto esplodere la figlia di uno degli stretti alleati politici di Vladimir Putin alla periferia di Mosca.

L’esplosione ha ucciso Darya Dugina , la figlia di 30 anni del commentatore politico russo e ideologo di estrema destra Alexander Dugin , entrambi sanzionati dal Regno Unito e dagli Stati Uniti per aver agito per destabilizzare l’Ucraina.

- Advertisement -

Parlando a Kiev , dove risiede, Ilya Ponomarev ha affermato che l’esplosione di sabato sera è stata opera dell’esercito repubblicano nazionale, che secondo lui era un gruppo clandestino che lavora all’interno della Russia e si dedica al rovesciamento del regime di Putin.

I commentatori russi hanno incolpato l’ Ucraina per l’attacco, un’affermazione che Kiev nega fortemente.

“Questa azione, come molte altre azioni partigiane compiute sul territorio della Russia negli ultimi mesi, è stata condotta dall’Esercito Repubblicano Nazionale (NRA)”, ha affermato Ponomarev. Stava parlando in una trasmissione delle 19:00 di February Morning , un canale televisivo di opposizione in lingua russa che aveva lanciato a Kiev all’inizio di quest’anno.

- Advertisement -

“Ieri sera si è verificato un evento importante vicino a Mosca. Questo attacco apre una nuova pagina nella resistenza russa al Putinismo. Nuova, ma non l’ultima”, ha affermato l’ex parlamentare, che durante un programma televisivo ha letto quello che ha affermato essere un manifesto del gruppo partigiano in questione. Un documento in cui si definisce “Putin un usurpatore del potere e un criminale di guerra che ha emendato la Costituzione, scatenato una guerra fratricida tra i popoli slavi e mandato i soldati russi a una morte certa e insensata. E che sarà deposto”.

Ponomarev ha affermato che i partigiani all’interno della Russia erano pronti a condurre ulteriori attacchi simili contro obiettivi di alto profilo collegati al Cremlino, inclusi funzionari, oligarchi e membri delle agenzie di sicurezza russe.

“Povertà e bare per alcuni, palazzi per altri : l’essenza della sua politica. Crediamo che le persone private dei diritti civili abbiano il diritto di ribellarsi ai tiranni. Putin sarà deposto e distrutto da noi!”

Ponomarev ha confermato i suoi commenti in un messaggio inviato via SMS. Membro di sinistra del parlamento russo, è stato l’unico deputato a votare nel 2014 contro l’annessione della Crimea.

Un vendicativo Cremlino gli ha impedito durante un viaggio negli Stati Uniti di rientrare nel suo paese. È diventato cittadino ucraino nel 2019. A marzo, dopo l’invasione dell’Ucraina, ha lanciato February Morning e Rozpartisan, un canale Telegram che fornisce aggiornamenti sulle notizie sulle azioni contro la guerra nelle città russe.

La faida di Ponomarev con Putin è nota. La sua affermazione che ci sia un movimento clandestino indigeno attivo che cerca di assassinare eminenti sostenitori della guerra all’interno della Russia segnerebbe, se fosse vero, una drammatica escalation. È probabile che faccia infuriare, se non necessariamente convincere, il Cremlino.

Il presunto manifesto dichiarava che il governo russo e le amministrazioni regionali sono “complici” di Putin.

“Coloro che non rinunciano al loro potere saranno distrutti da noi”.

Altri obiettivi includono uomini d’affari corrotti, le case e le proprietà di coloro che non condannano il Cremlino e la sua guerra e “i dipendenti delle strutture di potere”. Anche i carichi militari e le persone che ne traggono profitto saranno spazzati via.