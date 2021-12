Fiammetta Modena (FI), Giustizia: “Discusse proposte col ministro Cartabia riforma Csm”

- Advertisement -

AgenPress. “Il ministro Cartabia ha incontrato i presidenti dei gruppi della maggioranza della Commissione Giustizia della Camera” e dovrebbe rivederli tra una quindicina di giorni.

“E’ stato presentato il lavoro svolto dalla commissione, presieduta dal prof. Luciani, che si è occupata di formulare delle proposte, in merito alla riforma del Csm, inerente al modo con cui vengono eletti i magistrati che entrano in tale organo di autogoverno – a parlare é la senatrice Fiammetta Modena di Forza Italia, membro della commissione Giustizia di Palazzo Madama – sono stati individuati degli strumenti attraverso i quali si vogliono limitare, per esempio, le possibilità di un giudice di diventare Pm ad un massimo di due volte.

- Advertisement -

Un’ altra ipotesi, presa in esame, riguarda un numero di firme inferiore, rispetto a quello attuale, per diventare membro dell’importante organismo, evitando così il sistema delle correnti, conclude la parlamentare”.