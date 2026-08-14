Mafia, Ostellari: «La lotta alla mafia si fa insieme. In Veneto nessuno abbassi la guardia»

AgenPress. «La lotta alla mafia si fa insieme. In Veneto ancora di più. Perché avere anticorpi forti non significa essere immuni e nessuno può permettersi di abbassare la guardia.

L’istituzione dell’Unità organizzativa regionale antimafia va nella direzione giusta: rafforza quella rete tra istituzioni che rappresenta il primo argine contro ogni tentativo della criminalità organizzata di infiltrarsi nel nostro territorio, nella nostra economia e nel nostro tessuto sociale.

Il Veneto è una terra sana, con una radicata cultura del lavoro e della legalità. Ma sappiamo che proprio dove ci sono imprese, investimenti, ricchezza e opportunità possono concentrarsi gli interessi della criminalità organizzata. Per questo occorre vigilare e fare, ciascuno fino in fondo, la propria parte.

Magistratura e forze dell’ordine sono in prima linea, con professionalità, competenza e determinazione. La politica e le istituzioni hanno il dovere di sostenerne l’azione, mettere a disposizione strumenti adeguati e costruire una risposta comune capace di tutelare cittadini, amministratori e imprese. In questa battaglia nessuno deve essere lasciato solo.

Anche il recupero e il riutilizzo dei beni confiscati hanno un valore concreto e simbolico straordinario: significa togliere risorse alla criminalità e restituirle alla collettività.

Il messaggio deve essere chiaro: contro la criminalità organizzata lo Stato c’è, è unito e non arretra.»

Così Andrea Ostellari, Sottosegretario alla Giustizia.