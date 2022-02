Florida. Inaugurata la nave più grande al mondo. Può portare quasi 7mila persone e 2.300 membri dell’equipaggio

- Advertisement -

AgenPress – Dopo tre anni la nave da crociera più grande del mondo è finalmente pronta ad accogliere i passeggeri.

Misurando l’incredibile altezza di 1.188 piedi, Wonder of the Seas di Royal Caribbean è stata consegnata il mese scorso e dovrebbe iniziare il suo viaggio inaugurale da Fort Lauderdale, in Florida, ai Caraibi il 4 marzo.

La nave da crociera a 18 ponti è stata costruita nei cantieri Chantiers de l’Atlantique a Saint-Nazaire, in Francia, e ha una capacità di 6.988 ospiti e 2.300 membri dell’equipaggio.

“Siamo entusiasti di presentare agli ospiti di tutto il mondo Wonder of the Seas e le sue caratteristiche di livello mondiale dopo un processo durato sei anni”, ha detto a CNN Travel Mark Tamis, vicepresidente senior delle operazioni alberghiere di Royal Caribbean International.

“Dalla pianificazione alla consegna, abbiamo utilizzato la nostra esperienza in Royal Caribbean, oltre a incorporare i suggerimenti dei nostri ospiti e il feedback dei partner di viaggio per creare qualcosa di veramente maestoso”.

La nave inizierà ad effettuare crociere da cinque a sette notti da Fort Lauderdale, in Florida, ai Caraibi a marzo prima di lanciare crociere nel Mediterraneo occidentale da Barcellona e Roma a maggio.