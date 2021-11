G7 Salute, Speranza: “Essenziale intensificare la copertura vaccinale in tutti i Paesi”

- Advertisement -

AgenPress. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha partecipato oggi pomeriggio, in videoconferenza, al G7 dei ministri della salute. Al centro del confronto gli sforzi congiunti sul tema della resistenza antimicrobica (AMR) e dello sviluppo digitale della sanità.

Ma la riunione è stata l’occasione per analizzare la situazione epidemiologica e le misure di contenimento da mettere in campo per arginare l’epidemia. “I contagi stanno crescendo ed è essenziale intensificare la copertura vaccinale in tutti i Paesi”. Questo il messaggio al centro dell’intervento del Ministro Speranza.