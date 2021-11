Gasparri (FI), subito in Parlamento il mostruoso conflitto di interessi Unicredit-Pd-Mps

- Advertisement -

AgenPress – “Bisogna intervenire in Parlamento sul mostruoso conflitto di interessi Unicredit-Pd-Monte dei Paschi di Siena. La banca toscana è già costata milioni e milioni ai cittadini italiani. La banca toscana è stato luogo degli scandali targati PCI-PDS-PD”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.

Al vertice dell’Unicredit è stato collocato Padoan, già Ministro dell’Economia del Pd e poi parlamentare eletto dal partito della sinistra a Siena. Ora al suo posto a Siena si candida Letta. I cittadini della città toscana, ma tutti gli italiani, hanno già pagato un durissimo prezzo per la mala gestione del Mps”.

“Che devono pensare i cittadini che hanno i loro soldi in questa banca? Quanto ci rimetterà lo Stato ancora per le malefatte del Monte dei Paschi e della sinistra che l’ha gestito? Che cosa ha da dire Enrico Letta che si candida a Siena? E il passaggio di Padoan prima ai ruoli di governo, poi in Parlamento e ora al vertice di una banca non la dice lunga sul mostruoso conflitto di interessi del Pd?”, ha aggiunto definendo l’operazione “una vergogna della quale dobbiamo discutere ad horas in Parlamento”.