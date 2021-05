Gaza. 43 morti e 300 feriti. Razzo palestinese centra veicolo israeliano

AgenPress – Negli attacchi condotti a Gaza dalla aviazione israeliana negli ultimi due giorni sono rimasti uccisi 43 palestinesi e quasi 300 sono rimasti feriti. Lo rende noto il ministero della sanità di Hamas.

Secondo fonti locali in queste cifre sono inclusi 8 palestinesi rimasti uccisi stamane: un uomo che era in motocicletta a Khan Yunes (presumibilmente un miliziano), quattro passeggeri di una automobile colpita a Jabalya, e tre persone che si trovavano in un edificio nel rione Sabra di Gaza.

Un razzo anticarro sparato da Gaza hSecondo i servizi di soccorso due passeggeri sono in fin di vita e un terzo è in condizioni gravi. Nelle vicinanze gli abitanti del Kibbutz Netiv a Assarà hanno ricevuto ordine di entrare nei rifugi. Da Gaza, secondo la televisione pubblica israeliana, Hamas ha subito rivendicato la paternità dell’attacco che è ancora in corso.