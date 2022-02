Gb. Boris Johnson annuncia la fine di tutte le restrizioni da giovedì 24 febbraio. Superato picco di Omicron

Lo ha detto Boris Johnson alla Camera dei Comuni, inclusa la fine dell’obbligo dell’isolamento per le persone contagiate, che da questo momento saranno semplicemente “incoraggiate a esercitare la responsabilità personale” in caso d’infezione, così come avviene quando si è soggetti a “un’influenza”.

“Il picco di Omicron è superato”, ha sottolineato Johnson, ricordando il livello d’immunità e di copertura vaccinale raggiunti dal Regno.

“Il Covid non scomparirà improvvisamente, quindi coloro che aspetterebbero la fine totale di questa guerra prima di revocare i regolamenti rimanenti limiterebbero le libertà del popolo britannico per molto tempo a venire”.

“Questo governo non crede che ciò sia giusto o necessario. Le restrizioni mettono a dura prova la nostra economia, la nostra società, il nostro benessere mentale e le possibilità di vita dei nostri figli, e non abbiamo bisogno di pagare quel pesante costo per più a lungo.”

- Advertisement - “È solo perché i livelli di immunità sono così alti e i decessi sono ora – se non altro – al di sotto di quelli che ci si aspetterebbe normalmente per questo periodo dell’anno che possiamo revocare queste restrizioni.

“È solo perché sappiamo che Omicron è meno grave e che i test per Omicron su scala colossale che stiamo facendo sono molto meno importanti e molto meno preziosi nella prevenzione di malattie gravi”.

Verrebbero comunque forniti test di flusso laterale gratuiti per gli anziani sintomatici e i gruppi più vulnerabili, ha affermato il Primo Ministro, e i ministri lavoreranno con i rivenditori per garantire che tutti coloro che desiderano un test possano acquistarne uno.