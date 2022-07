Gb. Boris Johnson ha deciso di dimettersi ma rimarrà in carica fino all’autunno. Telefonata alla Regina

- Advertisement -

AgenPress – Boris Johnson si dimette dalla carica di leader del Partito conservatore, ma intende continuare come primo ministro fino all’autunno.

Ha intenzione di rimanere a Downing Street fino a quando un nuovo leader Tory non sarà stato eletto per sostituirlo come Primo Ministro.

Ma alcuni parlamentari conservatori lo stanno esortando ad andarsene il prima possibile per evitare la paralisi del governo.

L’ex ministro Sir Bob Neill ha detto ai parlamentari che c’era un “serio punto interrogativo” su quanto tempo un primo ministro “custode” poteva rimanere al suo posto.

Johnson nel corso di una conversazione telefonica, definita “di cortesia” dai media, ha anticipato alla regina Elisabetta (che si trova nel castello di Windsor) le sue dimissioni per ora da leader Tory prima dell’annuncio ufficiale alla nazione. La sovrana sta seguendo con attenzione la situazione in particolare dopo che fin dalla mattina sono emersi i timori di una crisi istituzionale nel Regno Unito, anche a fronte di una paralisi di fatto dell’attività di alcuni ministeri dopo le dimissioni a raffica di ministri e sottosegretari.

Boris Johnson ha proceduto alla sostituzione d Michael Gove ministro per il Livellamento delle Diseguaglianze Territoriali – silurato ieri sera dopo essere stato accusato di tradimento e di essersi comportato come “un serpente” dal suo entourage – con Greg Clark, già ministro della Attività Produttive sotto Theresa May e finora oppositore di BoJo in casa Tory. Lo annuncia Downing Street, lasciando quindi intendere che il premier voglia mantenere il punto sull’idea di restare a capo del governo fino all’elezione di un nuovo leader conservatore a ottobre. Preannunciate anche altre nomine per la ricomposizione dell’intero gabinetto.