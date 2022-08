Gemelli siamesi separati con un intervento chirurgico durato 27 ore, in aiuto la realtà virtuale

AgenPress – I gemelli siamesi nati in Brasile con testa e cervello fusi sono stati separati in quello che i medici hanno descritto come l’intervento chirurgico più complesso nel suo genere, che hanno preparato per utilizzare la realtà virtuale.

Uniti nella parte superiore della testa per quasi quattro anni – la maggior parte dei quali trascorsi in un ospedale di Rio de Janeiro dotato di un letto su misura – i fratelli sono ora in grado di guardarsi in faccia per la prima volta, dopo una serie di nove operazioni culminate in una maratona chirurgica di 27 ore per separarli.