Germania. Crollano i contagi -75% in tre giorni, 10.100 casi. Lockdown per i non vaccinati

AgenPress – La Germania ha registrato 10.100 nuovi contagi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, secondo i dati riportati dal Robert Koch Institute riportati dai media tedeschi. I morti sono stati 88, mentre l’incidenza settimanale del virus a livello nazionale crolla a 220,7 casi ogni centomila abitanti dai 242,9 di Natale: un dato così basso non si registrava dal 9 novembre scorso, mentre il 29 novembre era stato toccato il record di 452,4.

Una settimana fa i nuovi casi erano stati 29.384, mentre il 23 dicembre erano balzati di nuovo a 44.927. La Germania ha introdotto dal 2 dicembre, quando i nuovi casi giornalieri erano oltre 74 mila, un lockdown per i non vaccinati, vietando loro l’accesso al commercio al dettaglio fatta eccezione per i negozi di prima necessità.

Grazie a questa misura il numero dei positivi sul territorio ha iniziato a decrescere in modo costante, passando dal record di 1.008.900 registrato il 12 dicembre ai 767.500 di Santo Stefano.

L’istituto Koch teme tuttavia la diffusione di Omicron e sottolinea che durante le vacanze vengono effettuati meno test e che è quindi probabile che emergano meno casi.

Il totale dei contagi da SARS-Cov-2 registrati in Germania dalla comparsa dell’epidemia nel Paese (a gennaio 2020) sfiora ormai i sette milioni: sono 6.991.381, di cui 6.113.500 guariti e 110.364 deceduti. Che la circolazione del virus stia calando, però, lo mostra anche l’indice di riproduzione Rt che si assesta a 0,86 (dato del 23 dicembre) al di sotto della soglia di 1, superata la quale si ha un’epidemia in espansione. I cittadini tedeschi che hanno completato il ciclo vaccinale sono 58,9 milioni, il 70,8% del totale: nel giorno di Natale sono state somministrate 35mila dosi.

