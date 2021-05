Gerusalemme: nuovi incidenti sulla Spianata Moschee. Polizia vieta ingresso ai fedeli ebrei

AgenPress – Nuovi incidenti tra manifestanti palestinesi e polizia israeliana sono in corso sulla Spianata delle Moschee (per gli ebrei il Monte del Tempio) a Gerusalemme.

Lo riferisce la Radio Militare secondo cui da parte dei manifestanti ci sono lanci di pietre mentre gli agenti rispondono con granate assordanti.

Gli incidenti, nonostante la forte presenza della polizia sul luogo, sono cominciati poco dopo le 8 (ora locale) con il lancio di pietre da parte dei manifestanti palestinesi che hanno passato la notte nel complesso. Gli agenti, che sono entrati nel luogo, hanno risposto con granate assordanti.

Secondo i media nel luogo sono ora presenti circa 8mila fedeli islamici: alcune immagini diffuse sui social mostrano ammassi di fuochi artificiali, bastoni, pietre e bottiglie Molotov.

La polizia israeliana ha deciso di vietare l’ingresso di fedeli ebrei sulla Spianata in occasione del ‘Jerusalem day’ di oggi per evitare nuove violenze.

Secondo Mezzaluna Rossa, citata dal sito web palestinese QudsNews centinaia di palestinesi sono rimasti feriti o contusi. Cinquanta di essi sono stati ricoverati in un ospedale di Gerusalemme est e in un ospedale da campo allestito presso la Spianata che appare come un campo di battaglia, aggiunge la radio militare.

L’ospedale al-Makassed di Gerusalemme est, riferiscono i media, ha proclamato lo stato di emergenza mentre continuano ad affluire palestinesi feriti negli scontri con la polizia israeliana.