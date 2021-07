- Advertisement -

AgenPress. “Le parole di Grillo vergogna Italiana: invece di chiedere scusa alla povera ragazza, spara su la magistratura, il suo video ricorda una famosa frase di Alberto Sordi nel film ‘Il Marchese del Grillo’ “io sono io e voi non siete…”

É sconcertante come nessuna donna del Movimento abbia detto qualcosa in merito. Questi sono i pentastellati, pronti ad additare solo quando non si tratta di loro.”

Lo dichiara in una nota l’On. Giacomo Portas, Leader dei Moderati.