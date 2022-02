- Advertisement -

AgenPress. Accolta la richiesta di scarcerazione e di cambio della pena in arresti domiciliari per l’avvocato ed ex parlamentare calabrese Giancarlo Pittelli, accusato di legami con la Ndrangheta e reincarcerato dopo una lettera a Mara Carfagna.

Lo fa sapere il Comitato Promotore dell’appello per la scarcerazione di Pittelli attraverso Umberto Baccolo al quotidiano online Spraynews.it.