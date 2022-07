Giappone. Uccise sette persone a Tokio nel 2008. Giustiziato con impiccagione Tomohiro Kato

- Advertisement -

È la prima esecuzione nel Paese quest’anno. Le ultime tre impiccagioni lo scorso dicembre e più di 100 prigionieri rimangono nel braccio della morte.

Il ministro della Giustizia Yoshihisa Furukawa ha detto che Tomohiro Kato, 39 anni, ha intrapreso una “meticolosa preparazione” per l’attacco e ha mostrato una “forte intenzione di uccidere”.

“La condanna a morte in questo caso è stata finalizzata attraverso un’adeguata deliberazione in tribunale”, ha detto ai giornalisti.

“Sulla base di questo fatto, ho approvato l’esecuzione dopo un controllo estremamente approfondito”.

“Questo è un caso molto doloroso che ha portato a conseguenze estremamente gravi e ha sconvolto la società”, ha detto Furukawa martedì.

La polizia ha detto che Kato ha documentato il suo viaggio mortale ad Akihabara su bacheche Internet, digitando messaggi su un telefono cellulare da dietro il volante del camion e lamentandosi del suo lavoro instabile e della sua solitudine.

Figlio di un banchiere, Kato è cresciuto nella prefettura di Aomori, dove si è diplomato in una scuola superiore. Ha fallito gli esami di ammissione all’università e alla fine si è formato come meccanico automobilistico, si dice.

I pubblici ministeri hanno detto che la fiducia in se stessi di Kato era crollata dopo che una donna con cui aveva chattato online aveva smesso bruscamente di inviargli un’e-mail dopo che lui le aveva inviato una sua fotografia.

La sua rabbia contro il pubblico in generale è cresciuta quando i suoi commenti su una bacheca di Internet, compresi i suoi piani per andare in una follia omicida, non hanno incontrato alcuna reazione, hanno detto i pubblici ministeri.

In attesa del processo, Kato ha scritto a un tassista di 56 anni che ha ferito nella follia dell’accoltellamento, esprimendo il suo rimorso.

Le vittime “si stavano godendo la vita e avevano sogni, un futuro luminoso, famiglie cordiali, amanti, amici e colleghi”, ha scritto Kato secondo una copia pubblicata sul settimanale Shukan Asahi.

In tribunale Kato ha cercato di scusarsi. “Per favore, lasciami usare questa occasione per scusarmi”, ha detto a proposito del sanguinoso attacco.

Dopo la furia del 2008, il Giappone ha vietato il possesso di coltelli a doppio taglio con lame più lunghe di 5,5 centimetri, punibili con un massimo di tre anni di carcere o una multa di ¥ 500.000.

All’epoca, l’attacco è stato il peggior omicidio di massa del Giappone in sette anni e Kato è stato condannato a morte nel 2011, una decisione che è stata confermata dalla corte suprema del Giappone nel 2015.

Durante il procedimento giudiziario, l’avvocato difensore di Kato ha sostenuto che non avrebbe dovuto affrontare la pena capitale poiché era in uno stato di follia o ridotta capacità al momento dell’incidente a causa di un grave stress psicologico.

Ma nel marzo 2011 il tribunale distrettuale di Tokyo lo ha condannato a morte, affermando che poteva essere ritenuto pienamente responsabile. La sentenza ha ritenuto che gli atti di Kato fossero “crudeli” e “scioccarono profondamente tutta la società giapponese”.

La decisione è stata confermata dall’Alta Corte di Tokyo nel settembre 2012 e poi finalizzata dalla Corte Suprema nel febbraio 2015, che ha descritto le azioni di Kato come “senza motivo di clemenza”.

L’esecuzione di Kato è la prima in Giappone quest’anno e arriva dopo che tre prigionieri sono stati impiccati nel dicembre 2021. Quelle esecuzioni hanno posto fine a una pausa di due anni e sono state le prime sotto l’amministrazione del primo ministro Fumio Kishida.

Il Giappone è uno dei pochi paesi sviluppati a mantenere la pena di morte e il sostegno pubblico alla pena capitale rimane elevato nonostante le critiche internazionali.