Ginecologa scomparsa. Per la Commissione Azienda sanitaria il primario Tateo deve essere licenziato

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress – Saverio Tateo, primario del reparto di ginecologa del Santa Chiara di Trento dove lavorava Sara Pedri, scomparsa lo scorso 4 marzo, deve essere licenziato. Lo ha deciso la Commissione dell’Azienda sanitaria riserva, dopo una lunga istruttoria, all’ex primario di ginecologia al Santa Chiara.

Gli accertamenti a suo carico e sul clima interno al reparto erano partiti dopo il caso della scomparsa di Sara Pedri, la ginecologa che non da più notizie di sè dal 4 marzo scorso e che sarebbe stata oggetto di mobbing.

In queste settimane sono state sentite diverse testimonianze, compresa quella dello stesso Tateo nel frattempo trasferito a Pergine.

Nessuna decisione è stata ancora presa per la vice di Tateo, Liliana Mereu.

Il legale di Tateo, Vincenzo Ferrante, ha detto al quotidiano l’Adige che “alle contestazioni mosse al dottor Tateo abbiamo risposto punto per punto depositando un’ampia documentazione che dimostra la piena legittimità delle decisioni prese nella gestione dell’Unità operativa. Mi verrebbe da dire che in questa vicenda il perseguitato è Tateo”.