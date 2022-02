Giornata mondiale della radio. Afghanistan, talebani chiudono il 70 per cento delle stazioni radiofoniche

- Advertisement -

AgenPress – Almeno 86 stazioni radiofoniche hanno interrotto le operazioni negli ultimi sei mesi, hanno riferito le organizzazioni di controllo dei media, affermando che le questioni finanziarie e politiche sono le ragioni principali del crollo dei media afgani.

Il 13 febbraio si è celebrata la Giornata Mondiale della Radio dell’ONU.

Sebbene lo strumento dei media si sia sviluppato tecnologicamente in vari modi, la radio rimane ancora una delle principali fonti di informazione per le persone in alcuni paesi.

“Abbiamo molti ricordi dalla radio. C’è stato un tempo in cui venivano imposte restrizioni all’ascolto della radio. Quando stavamo ascoltando la radio, incaricavamo una persona di stare all’erta; lo stavamo ascoltando in segreto”, ha detto Mangal, residente a Wardak.

“È stato tanto tempo fa. Ero un bambino. Un dispositivo radio è stato portato nel nostro villaggio. Quando stavo ascoltando la trasmissione, pensavo che ci fossero persone all’interno del dispositivo radio”, ha detto Abdul Salim, residente a Wardak.

Il recente cambiamento politico in Afghanistan dopo la caduta del governo repubblicano ha gravemente colpito il settore radiofonico dei media afghani.

Radio Jahan è una delle decine di radio che ha interrotto le operazioni da agosto.

“Radio Jahan ha interrotto le trasmissioni per più di 6 mesi a causa di gravi sfide economiche”, ha affermato Mosawar Rasikh, capo di Radio Jahan.

“Circa il 70 per cento delle stazioni radiofoniche sono chiuse nel Paese. Le ragioni sono le sfide economiche e i programmi di trasmissione, nella situazione attuale. D’altra parte, il governo insiste sulla riscossione delle tasse dalle stazioni radio”, ha affermato Shafiullah Azizi, capo delle stazioni radio Zamzama.

Secondo le statistiche, oltre 300 diversi tipi di organizzazioni di media sono state chiuse da quando l’Emirato islamico è salito al potere ad agosto.

“I nostri risultati mostrano che se la comunità internazionale non fornisce supporto finanziario ai media, molte di queste stazioni radio saranno chiuse entro i prossimi sei mesi: questo mostra un crollo dei media nel paese”, ha affermato Hojatullah Mujadidi, capo dell’Associazione dei giornalisti indipendenti afgani.

La radio in Afghanistan iniziò nell’era dell’ex re afghano Amanullah Khan nel 1926. La prima stazione radiofonica si chiamava Radio Kabul e trasmetteva a Kabul.