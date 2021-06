Gli operatori del turismo della Capitale realizzano un video sulle note di “Jerusalema”

ALLA RISCOPERTA DELLA CAPITALE DOPO LA PANDEMIA

AgenPress. 80 guide turistiche, chef stellati, Ncc e personale alberghiero, le bellezze di Roma a fare da sfondo e come colonna sonora una delle canzoni più cantate e ballate degli ultimi due anni: “Jerusalema” di Master KG, rielaborata dal duo italiano dei Daudia. Sono gli ingredienti del video realizzato dagli operatori del settore turistico della Capitale, uno dei comparti più colpiti dalla pandemia, con l’obiettivo di sensibilizzare i viaggiatori italiani ed internazionali a riscoprire la Città Eterna e le sue infinite eccellenze dopo lo stop causato dal COVID-19.

A pochi giorni dal lancio, il video ha fatto registrare oltre 20 mila visualizzazioni e la sua ideazione si deve ad Alessandra De Tata, guida turistica ufficiale, che ha riunito i professionisti di un settore che in Italia vale circa il 13% del PIL, per celebrare la voglia di ricominciare e l’inizio di un’estate nuova che si spera possa riportare nella Capitale turisti da tutto il mondo.

E’ proprio Roma la grande protagonista del video, non solo la Roma dei monumenti, da Piazza di Pietra, al Pantheon a Piazza Margana ma anche quella dei grandi hotel che hanno messo a disposizione i propri roof garden per la produzione curata dal regista Alberto Gelpi con la coreografia di Barbara Barzotti. Il video testimonia la voglia degli operatori del turismo di ricominciare e la necessità di testimoniare il proprio amore verso Roma ed il proprio lavoro in modo energico, liberatorio, costruttivo, divertente, social.

“Negli ultimi anni abbiamo lavorato tanto, spesso in condizioni difficili, cercando sempre di dare il massimo per promuovere le eccellenze di Roma e dell’Italia. Con l’avvento del Covid-19, ci siamo ritrovati d’improvviso a vivere un vuoto indescrivibile – ha precisato Alessandra De Tata – Molti di noi in questi mesi si sono reinventati, senza mai arrendersi, ma la speranza di riprendere a fare il lavoro che amiamo non è mai svanita. Adesso siamo pronti a ricominciare e ad offrire a chi torna nel nostro Paese, professionalità, cultura e amore per la nostra terra. Il video è un inno alla vita dedicato alla Città Eterna e a tutti coloro che si impegnano con professionalità per farla scoprire ed apprezzare”.

Il video è disponibile sul sito www.dancetourome.com, su You Tube al link https://youtu.be/4MkDXW4HUjI e sui canali social, Facebook e Instagram.