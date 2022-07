Governo. Binetti (Udc): Arriverà momento cdx, ora avanti con Draghi

- Advertisement -

AgenPress. “Il momento del centro destra arriverà. Ora bisogna andare avanti con Draghi, così da poter affrontare questa fase socio-economica delicata per il nostro Paese. Serve responsabilità. In questo momento ci vorrebbe un governo capace di integrare politiche sociali forti con politiche industriali non meno forti. Non si può immaginare che in una pandemia che va oltre le pur temute aspettative di tre anni fa, con una inflazione che crea un disagio sempre più profondo in ogni famiglia e in ogni piccola e media impresa. Il risparmio familiare si assottiglia in modo significativo, senza che si intravedano possibilità di ricostruirlo adeguatamente.

Tutto costa di più e non si capisce proprio su cosa si possa risparmiare: frutta e verdura sono alle stelle; la benzina ha raggiunto una soglia mai vista in precedenza; le bollette costituiscono mese per mese un rischio di indebitamento, senza via di ritorno. Il lavoro per le nuove generazioni è soltanto a tempo determinato e crea un piccolo esercito di precari. Le ricadute per gli anziani, i pazienti cronici e le persone con disabilità registrano un crescente livello di fatica economica ed esistenziale. Ma i Cinquestelle si sentono umiliati, perché le loro famose nove richieste consegnate da Conte a Draghi non trovano ascolto.

Ma guardando alla situazione attuale, sono molti, moltissimi gli italiani che si chiedono se ai Cinquestelle non sia stato dato fin troppo credito, attivando progetti e processi che si stanno rivelando inadeguati alla soluzione dei problemi. Chissà forse il Centro-Destra unito potrebbe fare meglio e di più. Draghi senza il M5S potrebbe essere un’ottima fase di preparazione per il centro Destra, per governare a fine legislatura nel modo più naturale e coerente con una cultura dell’alternanza, in cui si affrontano senza demagogia e populismo i problemi reali del paese”.

Lo dichiara in una nota Paola Binetti, senatrice dell’Udc.