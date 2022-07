Governo, Garavini (IV): “Grazie Draghi, da lui miracolo civile e riaffermazione spirito europeo. Ora politica sia responsabile, Italia Viva c’è”

- Advertisement -

AgenPress. “Siamo grati al presidente Draghi, per la generosità con la quale conferma oggi la sua disponibilità a guidare ancora il Paese. Così come per la sensibilità con la quale ha dimostrato di voler ascoltare gli appelli della società e proseguire quello che lui stesso ha definito un miracolo civile.

Nel suo intervento di oggi, un’importante riaffermazione dello spirito pienamente europeo dell’Italia, dalla parte delle democrazie contro gli autoritarismi. Ora anche le forze politiche devono dimostrare senso di responsabilità. È il momento della politica. Italia viva c’è. Siamo stati l’unica forza politica che ha voluto fin da subito ci fosse Draghi alla presidenza del Consiglio. Allo stesso modo, e anche di più, lo vogliamo oggi”.

Lo dichiara la senatrice Laura Garavini, Vicepresidente della Commissione Esteri e Vicecapogruppo vicaria Italia Viva-Psi.