Governo. Pacifico (CI), Draghi bis priorità PNRR e legge bilancio

AgenPress. “Il centrodestra coeso in spirito di collaborazione con tutte le forze politiche che anche oggi al Senato hanno dimostrato responsabilità nei confronti dei cittadini lavorino fin da subito per un Draghi bis che ci consenta di ultimare il PNRR, le manovre fiscali inclusa la legge di bilancio.”

Ha dichiarato la senatrice Marinella Pacifico (Coraggio Italia, Gruppo Misto) uscendo da Palazzo Madama.

“Invito Giorgia Meloni – ha aggiunto Pacifico – ad unirsi all’area governista, smettendo di fare campagna elettorale in questo momento. Anteporre gli interessi personali alle sfide sociali, economiche e di sicurezza che preoccupano gli italiani è un errore imperdonabile nei confronti del Paese”. Riguardo chi invoca elezioni subito, la senatrice ha dichiarato: “Non è il momento di cercare il favore della moltitudine, dobbiamo andare avanti.

I numeri ci sono, serve coraggio e determinazione. Doti che Mario Draghi ha ampiamente dimostrato. Confido che mercoledì si giungerà ad un accordo per l’unità e la sovranità del Paese. Con il M5S fuori dalla maggioranza, senza i loro ricatti, si può fare di più.

Si può fare meglio e in minor tempo. Se altri vorranno seguire la strada dei Cinquestelle, lo facciano ora. Verranno giudicati dagli italiani. Ricordiamoci di essere rappresentanti del popolo sovrano e non procacciatori d’affari per logiche di partito”.