Guerra Ucraina. Putin ad Abramovich: “Digli che li distruggerò”

AgenPress. Non ha reagito bene Vladimir Putin quando l’oligarca Roman Abramovich – che sta facendo da mediatore – gli ha consegnato un messaggio di Volodymyr Zelensky.

Secondo quanto riporta il Daily Mail, Abramovicha avrebbe viaggiato tra Istanbul, Mosca e Kiev per trasmettere messaggi tra Putin e il presidente ucraino.

L’oligarca era quindi arrivato in aereo a Mosca per incontrare Putin e consegnargli una nota scritta a mano da Zelensky per un accordo di pace. Ma il presidente russo ha detto all’oligarca: “Digli che li distruggerò”.