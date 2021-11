Hong Kong. 24enne, primo condannato in base alla legge sulla sicurezza nazionale. Rischia l’ergastolo

- Advertisement -

AgenPress – Un ex cameriere è stato dichiarato colpevole di secessione e terrorismo ai sensi della legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong. Il processo, un test per la libertà di parola nel territorio, ha mostrato i limiti della tolleranza di Pechino per il dissenso.

L’ex cameriere Tong Ying-kit, 24 anni, è stato accusato di aver guidato la sua moto contro la polizia il 1 luglio dello scorso anno, il giorno dopo che la legge sulla sicurezza nazionale è stata imposta a Hong Kong da Pechino .

Portava una bandiera di protesta con lo slogan popolare del movimento di protesta del 2019 contro la crescente influenza autoritaria della Cina nella città che recitava: “Liberate Hong Kong, rivoluzione dei nostri tempi”.

Rischia una possibile pena detentiva di sette anni all’ergastolo.

Non è stata presa in considerazione un’accusa alternativa di guida pericolosa, che avrebbe portato solo sette anni.

Piuttosto che una giuria, come sarebbe consuetudine nel sistema di common law di Hong Kong, il caso di Tong è stato esaminato da tre giudici scelti da Carrie Lam, l’amministratore delegato di Hong Kong sostenuto da Pechino. Ciò è possibile perché i casi che si ritiene coinvolgano segreti di Stato sono soggetti a regole speciali .