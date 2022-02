I mercati europei crollano a causa dell’escalation delle tensioni tra Ucraina e Russia

- Advertisement -

AgenPress – I mercati europei hanno subito un forte calo nei verbali di apertura degli scambi a causa dell’intensificarsi della crisi in Ucraina. Il Dax tedesco e il Cac 40 francese sono stati entrambi scambiati di circa il 2% in meno all’inizio degli scambi, mentre il FTSE 100 del Regno Unito è sceso di circa l’1%.

I ribassi seguono una forte svendita sui mercati asiatici martedì. Il benchmark giapponese Nikkei 225 è sceso dell’1,9% e il coreano Kospi ha perso l’1,4%.

Lo Shanghai Composite cinese e l’S&P/ASX 200 australiano sono entrambi in calo di oltre l’1%. L’indice Hang Seng di Hong Kong è sceso del 3,2%, pronto a registrare la più grande perdita giornaliera degli ultimi cinque mesi. Le nuove preoccupazioni per la repressione tecnologica della Cina hanno ulteriormente intaccato il sentimento in Asia.

Il crollo in Asia è stato preceduto da un calo simile per i futures azionari statunitensi lunedì sera, ora locale. I futures Dow sono scesi di 458 punti, ovvero dell’1,4%. I futures S&P 500 sono scesi di circa il 2,3%, mentre i futures Nasdaq sono scesi del 3,3%.